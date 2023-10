In Neusäß bei Augsburg hat ein unbekannter Man auf einem Spielplatz ein kleines Mädchen sexuell missbraucht. Jetzt fahndet die Kripo mit einer präzisierten Personenbeschreibung.

Sexualverbrechen auf einem Spielplatz in Neusäß bei Augsburg: Dort wurde am Sonntag, 1. Oktober, ein Mädchen von einem Unbekannten angegangen und sexuell missbraucht. Jetzt, zehn Tage nach der Tat, hat die Kripo die Beschreibung des Täters präzisiert.

Es war am vorvergangenen Sonntag gegen 16 Uhr, als zwei Mädchen (7 und 8 Jahre) im Beisein ihrer Eltern auf dem Wasserspielplatz in Neusäß spielten. Als die Mädchen den Spielplatz kurz alleine verließen und zu einem westlich angrenzenden Feld gingen, trat ein bislang unbekannter Mann an die beiden Kinder heran. Er führte dabei an einem Mädchen sexuelle Handlungen durch und entfernte sich anschließend wieder, so das Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Die Kinder berichteten nach der Tat ihren Eltern von dem Geschehen, diese verständigten sofort die Polizei. Die eingeleitete Fahndung führte bislang aber nicht zum Erfolg.

KInd in Neusäß missbraucht - Beschreibung des Täters

Helle Haut

kurze dunkle Haare

Oberlippenbart

Raucher

bekleidet mit einer schwarzen Basecap, die er verkehrt herum auf dem Kopf trug

schwarzes Oberteil mit weißen Applikationen.

Der Mann wirkte jung und könnte zwischen 18 und 30 Jahre alt sein, hieß es zunächst in der Öffentlichkeitsfahndung. Am Dienstag präzisierte die Polizei ihre Angaben. Demnach könnte der Täter jünger, nämlich 15 bis 21 Jahre alt sein.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet nun alle Personen, die sich am 1. Oktober 2023 in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16 Uhr am Wasserspielplatz in Neusäß/ Hammel aufgehalten haben, sich schnellstmöglich unter der Rufnummer 0821/323-3810 zu melden. In diesem Zusammenhang werden auch Flugblätter an Anwohner sowie im näheren Umkreis des Wasserspielplatzes verteilt (hier das Flugblatt als pdf zum Download).

Bei Neusäß: Unbekannter Täter missbraucht Mädchen neben Spielplatz

Gleichzeitig wird weiter nach dem Unbekannten selbst gefahndet: Wer kennt die Person mit dem beschriebenen Aussehen? Wem ist ein Mann aufgefallen, der sich am 01.10.2023 oder in den Wochen oder Tagen zuvor am Wasserspielplatz oder in dessen Bereich aufgehalten hat? Auch dazu werden HInweise unter der Rufnummer 0821/323-3810 erbeten.