Wegen Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen 50-jährigen Mann in Meßkirch. Er soll mit einer Spielzeugwaffe in der Hand ein Kind angesprochen haben.

Nachdem ein sechsjähriger Bub am Mittwochabend auf einem Campingplatz in Meßkirch (Landkreis Sigmaringen) hinter den eigenen Campingwagen gepinkelt hatte, sprach ihn ein 50-jähriger Mann auf sein Verhalten an. Das berichtet die Polizei. In der Hand hielt der Mann offenbar eine Spielzeugwaffe, die wie eine Schrotflinte aussah.

Polizei prüft, ob Verhalten strafrechtlich als Bedrohung zu werten ist

Laut Polizei ist unklar, ob er diese auf das Kind gerichtet hatte. Er verängstigte damit den Sechsjährigen, der sich anschließend seinem Vater anvertraute. Die Polizei versucht nun zu ermitteln, wie der 50-Jährige genau gegenüber dem Bub aufgetreten ist und ob das möglicherweise strafrechtlich als Bedrohung zu werten ist. Die Beamten beschlagnahmten die Spielzeugwaffe und vernichteten sie mit Einverständnis des 50-Jährigen. Der Mann hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls rund zwei Promille Alkohol im Blut.