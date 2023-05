Schwer verletzt wurde ein Fünfjähriger in Wertach, als er auf einer großen Hüpfburg spielte. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Beim Spielen auf einer großen Hüpfburg wurde bereits am Samstag, 29. April, um circa 17:20 Uhr ein Fünfjähriger in Wertach schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei, wurde der Junge plötzlich in die Luft geschleudert und krachte anschließend neben der Hüpfburg auf den Boden. Dabei zog sich das Kind schwere Verletzungen am Kopf zu.

Fünfjähriger befindet sich auf dem Weg der Besserung

Der Rettungshubschrauber musste den Fünfjährigen ins Krankenhaus fliegen. Der Junge ist soweit stabil und befindet sich auf dem Weg der Besserung, weiß die Polizei von den Eltern des Kindes.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich weitere Jugendliche in der Nähe des Spielgeräts. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Beamten ermitteln nun, wie es genau zu dem Unfall kam und ob es möglicherweise zu einer Pflichtverletzung gekommen ist.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Menschen, die den Unfall beobachtet haben. Zeuginnen und Zeugen sollen sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 melden.