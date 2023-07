Zwei Mal soll ein Mann in einem Kemptener Restaurant die Rechnung nicht bezahlt haben. Nun war er in der Gaststätte wieder zu Gast.

Ob der Mann wohl die Masche ein drittes Mal abziehen wollte? Das ist unklar. Sicher ist nur, dass der Wirt ein gutes Gedächtnis hatte. Denn als er den Tatverdächtigen am frühen Freitagabend in seinem Restaurant entdeckte, rief er sofort die Polizei.

Verdächtiger täuscht Rauchen vor der Tür vor und verschwindet

Der Mann soll nämlich in den vergangenen zwei Monaten bei zwei Besuchen seine Rechnung nicht beglichen haben. Wie die Polizei im Mai berichtete, besuchte der Mann am Ostermontag, 10. April, und Samstag, 6. Mai, jeweils am späten Nachmittag die Gaststätte. Dort ließ er es sich gut gehen: Er aß und trank - nur zahlte er seine Rechnung nicht. Der Mann hatte sich beide Male mit der gleichen Masche ums Bezahlen gedrückt: Er gab vor, nur kurz zum Rauchen vor die Tür zu gehen. Doch zurück ins Lokal kam er nicht mehr. Dem Wirt blieb er so insgesamt ca. 100 Euro schuldig.

Wirt von Kemptener Restaurant kann nun Ansprüche geltend machen

Dass der Mann nun so dreist war und erneut ins Restaurant kam, dürfte den Gastronom gefreut haben. Nun kann er nämlich seine Ansprüche geltend machen. Die Polizisten nahmen die Personalien des Mannes auf. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Zechbetrugs.