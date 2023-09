In Sulzberg und Kempten sind unbekannte Täter in mehrere Unternehmen eingebrochen. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte brechen in Sulzberger Unternehmen ein

Bereits am Samstag, 9. September sind unbekannte Täter in einen Edelmetallbetrieb in Sulzberg eingebrochen. Laut der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen 21:45 Uhr und 23:45 Uhr. Die Täter hebelten die Tore auf und durchsuchten den Betrieb nach Bargeld und Wertgegenständen. Letztlich flüchteten die Täter ohne Beute. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Einbruch in Paketzustellerunternehmen in Kempten

Am Sonntagabend waren ebenfalls noch nicht bekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Paketzustellers in der Zeppelinstraße in Kempten eingebrochen. Um 21:08 Uhr schlugen die Männer die Plexiglasscheiben an zwei Toren ein und öffneten diese. Im Gebäudeinneren suchten die Täter dann ebenfalls nach Geld und Wertgegenständen. Da die Alarmanlage durch den Einbruch ausgelöst wurde, ergriffen die Täter ohne Beute die Flucht. Hier entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, so die Polizei.

Auch Bürocontainer in Kempten aufgebrochen

Ebenfalls am Sonntagabend brachen Unbekannte auch in einen Bürocontainer auf dem Gelände des Paketzustellers ein. Laut der Polizei handelte es sich höchstwahrscheinlich um die gleichen Einbrecher. Auch den Bürocontainer durchsuchten die Täter nach Bargeld und Wertgegenständen. Den Tresor konnten die Unbekannten nicht öffnen. An den Fenstern des Containers entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Polizei Kempten ermittelt - Zeugen sollen sich melden

Die Polizei in Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0831/9909-0 bei der Kriminalpolizei melden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten ist für die kreisfreien Städte Kempten und Kaufbeuren zuständig. Hinzu kommen die Landkreise Lindau, Oberallgäu und Ostallgäu.