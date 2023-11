Kempten: Unbekannter belästigt Frau und bricht Freund mit Kopfstoß die Nase

In Kempten hat ein Unbekannter sich mit einem Pärchen angelegt. Er belästigte erst die Frau und brach dann ihrem Freund mit einem Kopfstoß die Nase.

In der Halloween-Nacht kam es gegen 03:30 Uhr in der Linggstraße in Kempten zu einer Streitigkeit zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem jungen Pärchen, berichtet die Polizei. Der Täter belästigte die Frau demnach zunächst verbal. Anschließend versetzte er dem Mann unvermittelt einen Kopfstoß.

Kempten: Nase mit Kopfstoß gebrochen

Der Mann brach sich durch den Kopfstoß die Nase. Er musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Täter wird als etwa 30-jähriger Südländer beschrieben, der zum Tatzeitpunkt eine beige Jacke und weiße Sneaker trug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831/9909-2140 zu melden.