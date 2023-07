Ungewöhnlicher Vorfall in Kempten: Rettungskräfte eilen zu einer bewusstlosen Person. Als die Sanitäter dem Mann helfen wollen, greift der plötzlich an.

Der Vorfall geschah am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr in Kempten, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst wurde zu einem Wohngebäude in der Gerhart-Hauptmann-Straße gerufen. Den Sanitätern wurde mitgeteilt, dass dort eine bewusstlose Person liege.

Kempten: Mann (47) kommt zu sich und attackiert Rettungskräfte

Doch gerade als die Rettungskräfte bei dem bewusstlosen Mann ankamen, kam dieser schlagartig zu sich und griff die Sanitäter an. Der 47-jährige Mann verletzte einen der Rettungssanitäter. Danach schafften Polizeibeamte es, den 47-jährigen aggressiven Mann unter Kontrolle zu bekommen. Den Beamten blieb nichts anderes übrig, als den Mann in ärztliche Behandlung zu übergeben.