Gleich zweimal musste die Polizei in Kempten wegen sexueller Belästigung tätig werden. Unter anderem ging ein 62-jähriger Mann eine 14-Jährige an.

Auf dem Residenzplatz in Kempten ist es am Freitagnachmittag zu einer sexuellen Belästigung gekommen. Das Opfer ist erst 14 Jahre alt, der Täter ist 62.

Auf dem Residenzplatz: 62-Jähriger küsst Mädchen unvermittelt

Laut der Polizei saß die 14-Jährige gegen 14:55 Uhr auf dem Residenzplatz und wurde plötzlich von dem 62-jährigen Mann angesprochen. Dieser setzte sich unvermittelt neben sie und legte dann den Arm um die Schultern des Mädchens. Ohne weitere Vorwarnung küsste der Mann die 14-Jährige auf den Mund.

Täter konnte identifiziert werden

Das Mädchen konnte sich glücklicherweise wehren. Trotzdem gab der 62-Jährige der 14-Jährige seine Handynummer. Der Täter konnte von einer Zeugin am Tatort gesichtet und identifiziert werden.

Sexuelle Belästigung auch in Disco in Kempten

Auch in einer Diskothek in der Kemptener Innenstadt hat sich eine sexuellen Belästigung ereignet. Ein weiterer 62-jähriger Mann hatte einer 25-jährigen Frau gegen 3:15 Uhr einfach an den Po gefasst. Als der Lebensgefährte der Frau dazwischen ging und den Täter zur Rede stellte, schlug dieser ihm mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer wurde dabei an der Lippe verletzt.

Kein Zusammenhang laut der Polizei

Die Polizei in Kempten hat die Ermittlungen übernommen. Ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht nicht, heißt es von der Polizei.