Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein Motorradfahrer am Mittwochabend in Sonthofen geliefert. Der Biker war laut Polizei ohne Kennzeichen unterwegs, überholte riskant und stoppte auch nicht vor einer roten Ampel.

Eine Polizeistreife wollte am Mittwochabend einen Motorradfahrer kontrollieren, weil er ihnen ohne Kennzeichen an der sogenannten Brüchlekreuzung begegnet war. Doch dem Motorradfahrer passte das anscheinend gar nicht. Statt anzuhalten beschleunigte er in Richtung Blaichach.

Polizei bricht Verfolgung ab

Dabei gefährdete er durch riskante Überholmanöver den Gegenverkehr und fuhr an der Kreuzung Illerstraße über eine rote Ampel. Am Ortsausgang Westerhofen brachen die Beamten die Verfolgung schließlich ab, nachdem sie das Risiko abgewägt hatten.

Betroffene sollen sich bei der Polizei melden

Der junge Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei auf einer schwarzen KTM unterwegs. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli und einen schwarzen Helm.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden, sich auf der Dienststelle in Sonthofen unter der Telefonnummer 08321/66350 zu melden. Zudem bittet die Polizeiinspektion Sonthofen um Hinweise zur Identität des Fahrers.