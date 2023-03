Ein aggressiver Ladendieb hat in Neu-Ulm eine Kassiererin geohrfeigt und ist anschließend geflüchtet. Der 28-jährige Mann wurde wenig später erwischt.

Am Freitagmittag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu einem Ladendiebstahl in einen Supermarkt in die Reuttier Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 28-Jähriger sich bereits im Laden verdächtig verhielt, weshalb eine Kassiererin den Herrn dabei beobachten konnte, wie dieser sich eine Flasche Wodka in die Jackentasche steckte. Im Anschluss passierte der Herr, ohne zu bezahlen, die Kassenzone und wurde daraufhin von der Kassiererin gestellt und auf die Flasche in seiner Jackentasche angesprochen.

Kassiererin Geohrfeigt

Daraufhin ergriff der 28-Jährige die Flucht und verpasste hierbei der sich in den Weg stellenden Kassiererin eine Ohrfeige. Der Dieb konnte durch eine sofort eingeleitete Fahndung wenig später in einem Wohngebiet mitsamt der Beute angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nachdem keine Haftgründe bestanden, musste der 28-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Da er nach seinem aufgeflogenen Diebstahl Gewalt anwendete, muss sich der Mann nun wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten.