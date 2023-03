Nach einem vermeintlichen Überfall auf einen Lebensmittelmarkt hat die Polizei Ravensburg die Hintergründe der Tat aufgeklärt. Offenbar steckten der 19-jährige vermeintliche Täter und der 18-jährige Kassierer unter einer Decke und täuschten den Überfall vor.

Schon kurz nach dem Vorfall zweifelten die Kriminalpolizisten am Ablauf der Geschehnisse. Wie die Beamten in Erfahrung brachten, war der 18-Jährige an der Kasse in die Tat eingeweiht gewesen. Er und der 19-jährige vermeintliche "Räuber" inszenierten den Vorfall, bei dem der 19-Jährige den Kassierer mit einem vorgehaltenen Text auf seinem Handy zur Geldübergabe aufforderte. Eine Waffe war nicht im Spiel.

Vierstelligen Betrag gestohlen

Der Kassierer übergab einen vierstelligen Euro-Betrag an den 19-Jährigen, der daraufhin flüchtete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde am Donnerstagnachmittag die Wohnung des 19-Jährigen durchsucht. Beide jungen Männer haben sich nun strafrechtlich zu verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern indes noch an.