In Obertilliach (Gemeinde Kartitsch/Tirol) hat sich am Freitagmittag ein Flugunfall ereignet. Einsatzkräfte der Bergwacht mussten einen Gleitschirmpilot (68) aus Deutschland retten.

Der Mann war am Freitagmittag mit seinem Gleitschirm beim Startplatz Scheibe - unterhalb der Bergstation Oberilliach - gestartet. Im Bereich Oberberg geriet der Mann dann in einer Höhe von etwa 300 Metern in Turbulenzen. Der Schirm des 68-Jährigen klappte daraufhin zusammen und er musste den Rettungsschirm aktivieren.

In Bäumen verfangen

Beim Landeanflug verfing sich der Pilot dann jedoch mit beiden Schirmen in zwei Bäumen und blieb in etwa 15 Metern Höhe hängen. Da er sich selbst nicht mehr befreien konnte, setzte der Pilot einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Bergrettung und der Alpinpolizei wurden daraufhin mit einem Polizeihubschrauber zur Unglückstelle geflogen. Dort gelang es ihnen, den 68-Jährigen zu retten. Der Gleitschirmpilot blieb bei dem Zwischenfall glücklicherweise unverletzt.