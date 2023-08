Am Samstag hat eine Zeugin in Salgen sechs Fahrräder in einem Wald entdeckt. Die Polizei geht davon aus, das jemand die kaputten Fahrräder wegwerfen wollte.

Die aufmerksame Unterallgäuerin hatte nach ihrer Entdeckung die Polizei Mindelheim verständigt. Die Polizei geht derzeit von unrechtmäßiger Müllentsorgung aus. Die Fahrräder waren laut Polizeimeldung in teils in sehr schlechtem Zustand und nicht mehr fahrbar. Die Beamten stellten allerdings fest, dass sie nicht gestohlen wurden.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht jetzt nach dem oder den Unbekannten, die die Fahrräder verbotenerweise im Wald entsorgt haben. Wer gesehen hat, wie die Fahrräder im Wald abgelegt wurden oder anderweitig sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 melden.