Ein Kaminbrand hat am Freitagnachmittag ein Ferienhaus in Alberschwende bei Bregenz zerstört. Eine Person wurde dabei verletzt.

In Alberschwende bei Bregenz ist am Freitagnachmittag gegen 15:52 Uhr ein Feuer in einem Ferienhaus ausgebrochen. Laut der Polizei in Vorarlberg hatte der Besitzer einer Ferienwohnung einen Kachelofen mit Stückholz angeheizt. Aus noch unbekannter Ursache war daraus zunächst ein Kaminbrand entstanden.

Haus schwer beschädigt und unbewohnbar

Als die alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte sich der Brand bereits auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauerten bis 18:31 Uhr.

Durch die Löscharbeiten sei auch das gemauerte Untergeschoss des Ferienhauses schwer beschädigt worden und könne nicht mehr bewohnt werden, so die Polizei weiter. Der Besitzer der Ferienwohnung musste vor Ort von einer Notärztin wegen einer leichten Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Brand in Alberschwende: Über 100 Einsatzkräfte vor Ort

Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt waren rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Alberschwende, Müselbach, Egg, Großdorf, Andelsbuch, Reuthe, Bildstein und Schwarzenberg im Einsatz.