Unbekannte haben im Bodensee bei Lindau eine Kabeltrommel versenkt. die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Mittels eines Baggers musste am Mittwochmorgen eine mannshohe Kabelrolle aus dem Bodensee, in der Nähe des Ufers am Toskanapark in Lindau, geborgen werden. Unbekannte Personen müssen die Rolle im Zeitraum vom frühen Abend des 26.09.2023 auf den Morgen des 27.09.2023 dort versenkt haben, teilt die Polizei mit.

Polizei sucht Unbekannte, die Kabeltrommel im Bodensee versenkt haben

Es handelt sich um eine Kabelrolle, die mit Leerkabel für Glasfaserkabel aufgerollt war. Aufgrund des hohen Gewichts der Rolle müssen mehrere Personen beteiligt gewesen sein. Wie hoch und ob ein Schaden entstanden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben über den Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Lindau unter Tel. 08382 / 9100 in Verbindung zu setzen.