Zwei Mitarbeiter eines Betriebes in Marktoberdorf wurden am Montag verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie hatten eine Rauchgasvergiftung bei einem Kabelbrand erlitten.

Der Kabelbrand war am Montagabend in einem großen Industriebetrieb in Marktoberdorf entstanden. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich war.

Mitarbeiter löschen Brand, ziehen sich dabei aber Rauchgasvergiftung zu

Die beiden Mitarbeiter hatten, nachdem sie das Feuer bemerkt hatten, schnell reagiert. Sie löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Dabei erlitten die Beiden jedoch eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst brachte sie deshalb in ein nahegelegenes Krankenhaus.

10.000 Euro Schaden und zahlreiche Einsatzkräfte

An der Maschine, an der das Feuer ausgebrochen war, entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Marktoberdorf war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und sorgte dafür, dass das Feuer nicht erneut ausbrach.