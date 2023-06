In Unterthingau hat ein Jungrind einen 51-jährigen Landwirt verletzt. Der Mann musste ins Krankenhaus. Dabei traf das Rind den Bauern gar nicht direkt.

Der 51-Jährige war am Montagnachmittag auf seinem Hof in Unterthingau mit dem Verladen des Jungrinds beschäftigt. Als das Tier gerade Verladen werden sollte, schlug das Jungridn jedoch aus, teilt die Polizei mit.

Jungrind trifft Schaufel; Hand von Landwirt gequetscht

Das Jungrind traf eine Schaufel, die der danebenstehende Landwirt zu diesem Zeitpunkt in der Hand hielt. Der Stiel der Schaufel wurde durch den Stoß an eine Säule gequetscht. Die rechte Hand des Landwirts, die sich dabei zwischen Stiel und Säule befand, wurde verletzt. Der 51-jährige Mann musste danach mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.