Am Bachtelweiher in Kempten hat ein Zug ein Jungrind erfasst. Das Tier starb bei dem Zusammenstoß. Ein Unbekannter hatte den Weidezaun beschädigt. So konnte das Rind überhaupt erst auf das Gleis gelangen.

Unbekannter beschädigte Zaun, Rind entkam, Zug erfasste es

Dass das Rind außerhalb seiner Weide war, hatte einen Grund: Denn wie die Polizei berichtet, wurde bereits im Zeitraum von Samstag auf Sonntag im Bereich Bachtelweiher durch eine unbekannte Person der Weidezaun beschädigt. Auf der Weide waren mehrere Jungrinder eingestellt, die dadurch die Weide verlassen konnten. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter Tel.: 0831/9909-2140 zu melden. (PI Kempten)