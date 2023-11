Ein etwa ein Jahr altes Jungrind hat in Satteins in Vorarlberg eine Bäuerin angegriffen. Die Frau musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bäuerin war am Sonntag dabei, ihre Jungrindherde zu zählen beziehungsweise zu kontrollieren. Als die damit fertig war, wollte sie die Weide wieder verlassen. In diesem Moment griff ein ca. ein Jahr altes Jungrind die Frau an.

Nach Angriff von Jungrind: Bäuerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Die Bäuerin wurde zu Boden gestoßen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Sie schaffte es laut Polizei noch, die Weide selbstständig zu verlassen und ihren Sohn zu kontaktieren. Der wiederum alarmierte die Rettung. Ein Notarzthubschrauber war nötig, um die schwer verletzte Bäuerin in das Krankenhaus nach Feldkirch zu bringen.