Am Mittwochmorgen ist ein junger Mann in Weingarten nach einem Streit mit einer Familienangehörigen in einer Arrestzelle gelandet. Als Polizeibeamte den Streit schlichten wollten, stellten sie fest, dass der 21-Jährige nicht ganz nüchtern war.

Eine Streife des Polizeireviers Weingarten ist am frühen Mittwochmorgen zu einer verbalen Auseinandersetzung in einem Wohnhaus in der Waldseer Straße gerufen worden. Während der Schlichtung des Streits stellten die Beamten bei dem 21-Jährigen deutlichen Alkohol- und Cannabis-Geruch fest.

In Schlangenlinien auf dem Fahrrad

Der junge Mann übergab den Polizisten schließlich eine geringe Menge Marihuana. Anschließend verließ der 21-Jährige die Wohnung. Wenig später trafen die Beamten auf der Straße erneut auf den Mann, der in Schlangenlinien auf einem Fahrrad fuhr. Ein Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von weit über ein Promille und auch ein Drogentest verlief positiv.

Blutentnahme und Nacht in der Arrestzelle

Der 21-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und die restliche Nacht in der Arrestzelle verbringen. Er muss nun mit Strafanzeigen wegen des Besitzes von Betäubungsmittel und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung tragen.