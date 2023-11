Im Juni dieses Jahres ist ein junger Mann bei einer Schlägerei in Sontahofen schwer verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, darunter ein Mann, der erste Hilfe geleistet hat und zwei junge Frauen.

Am 11. Juni war es gegen 05:00 Uhr in der Schillerstraße in Sonthofen zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen. Dabei erlitt ein 19-Jähriger der Polizei zufolge schwere Kopfverletzungen.

Polizei sucht drei Zeugen

Im Rahmen der Ermittlungen, die zwischenzeitlich von der Kripo in Kempten übernommen wurden, suchen die Ermittler einen bislang unbekannten Mann, der Erste Hilfe geleistet hat. Desweiteren sucht die Polizei auch nach zwei jungen Frauen im Alter von etwa 20 Jahren. Da sie die Tat ebenfalls beobachtet haben könnten, seien ihre Aussagen "von Interesse", wie die Polizei schreibt.

Kontakt zur Kripo Kempten

Die drei Zeugen oder weitere Personen, die Hinweise zur Tat im Juni 2023 geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Kempten unter der Telefonnummer 0831 9909-0 zu melden.