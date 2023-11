In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bei einem Unfall auf der B12 bei Germaringen zwei Menschen verletzt worden. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Laut Polizeiangaben war ein 20-jähriger mti seinem Auto von Buchloe kommend auf der B12 in Richtung Kaufbeuren unterwegs. Auf Höhe Ketterschwang kam er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und streifte ein entgegenkommendes Auto.

B12 komplett gesperrt

Der 20-jährige Unfallverusacher sowie der 28-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden jeweils leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Abklärung in ein Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die B12 war kurzzeitig komplett gesperrt. Neben jeweils einer Polizeistreife aus Buchloe und Kaufbeuren waren die Feuerwehren der umliegenden Dörfer mit starken Einsatzkräften vertreten.