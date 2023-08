Sowohl in der Innenstadt von Füssen, als auch in der Innenstadt von Memmingen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag junge Männer bzw. Jugendliche randaliert. Einmal konnte die Polizei die Täter fassen, einmal nicht.

Gruppe junger Männer randaliert in Füssener Innenstadt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Polizei in die Füssener Innenstadt gerufen. Vor Ort stellten die Beamten laut Polizeibericht mehrere umgeworfene Blumenkübel und mindestens ein beschädigtes Verkehrszeichen fest. Wenige Meter weiter trafen die Beamten schließlich drei junge Männer im Alter von knapp 20 Jahren, die deutlich betrunken waren. Einer der Männer hatte sogar noch ein Verkehrszeichen bei sich, das er klauen wollte. Die Beamten brachten die Randalierer auf die Dienststelle. Dort erschien ein weiterer Mann, der die Maßnahmen störte und die Beamten beleidigte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Beleidigung ein. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen.

Jugendliche randalieren in der Innenstadt von Memmingen

Am Mittwoch, gegen 21:50 Uhr, beobachteten Zeugen in der Innenstadt von Memmingen, wie zwei Jugendliche einen Briefkasten in der Kalchstraße und anschließend noch eine Mülltonne beschädigten. Der entstandene Schaden wird derzeit auf 70 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet unter der Telefonnummer 08331 100-0 um Hinweise. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben. Beide sind etwa 16 Jahre alt, einer trug eine rot-weiße Jacke.