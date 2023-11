Glück im Unglück hatte eine 22-Jährige in Bad Hindelang. Die Frau stürzte von einem Balkon im vierten Stock, zehn Meter in die Tiefe - und blieb unverletzt.

Auf einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses in der Marktstraße in Bad Hindelang hielten sich am Freitagabend gegen 21:30 Uhr mehrere Personen auf. Darunter war laut Polizei auch eine 22-jährige Frau.

22 Jahre alte Frau fällt in Bad Hindelang von Balkon im vierten Stock

Die junge Frau hatte schon etwas getrunken und war offenbar leicht beschwipst. Plötzlich verlor sie auf dem Balkon - ohne Fremdbeteiligung - das Gleichgewicht. Sie fiel über die Balustrade und stürzte etwa 10 Meter tief auf ein darunterliegendes Vordach.

Junge Frau bleibt bei Zehn-Meter-Sturz von Balkon unverletzt

Sofort wurde der Rettungsdienst alarmiert. Der versorgte die 22-jährige betrunkene Frau und brachte sie in ein Krankenhaus. Doch unfassbarerweise hatte die junge Frau den Sturz nahezu unverletzt überstanden, wie die Polizei berichtet. Sie konnte in der gleichen Nacht das Krankenhaus wieder verlassen.