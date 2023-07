Jetzt gibt es richtig Ärger für drei Jugendliche aus Kißlegg und Wangen. Die Polizei kann ihnen insgesamt 13 Straftaten nachweisen und die Ermittlungen sind noch nicht zu Ende.

Fahrzeuge gestohlen, Einbruch, Körperverletzung, Unfallflucht und so einiges mehr - die Liste der Straftaten, die die Polizei den drei Jugendlichen aus Kißlegg und Wangen nachweisen kann, ist lang. Insgesamt 13 verschiedene Delikte sollen die Mitglieder einer Kißlegger Jugendgruppierung begangen haben.

Wohnungsdurchsuchungen bei Jugendlichen in Kißlegg und Wangen im Allgäu

Beamte der Polizei in Vogt waren den drei Jugendlichen auf die Spur gekommen und konnten Durchsuchungen bei dem Verbrecher-Trio durchführen. Dabei fand die Polizei Beweismittel, die die Jugendlichen überführten. Einen Teil der Beweise hatten die Teenager sogar im Garten vergraben.

Was wird den dem Jugendlichen Verbrecher-Trio vorgeworfen?

Laut der Polizei sollen die Jugendlichen in der Nacht von Freitag, 25. Mai 2023 auf Samstag, 26. Mai 2023 in Kißlegg ein Auto gestohlen haben. Dazu hatten sie den Originalschlüssel des Autos entwendet. Bei der Fahrt mit dem gestohlenen Auto touchierte das Trio dann eine Hauswand und baute bei Pfaffenweiler einen weiteren Unfall. Das komplett beschädigte Auto ließen die drei Jugendlichen einfach zurück.

Einbruch in Kißlegg

Nur wenige Tage nach dieser Tat sollen die drei jungen Täter in ein Haus in Kißlegg eingebrochen sein. Dort nahmen sie ein Rennrad, Bargeld und teure Uhren mit - auch ein Mofa entwendeten die drei.

Weiterer Einbruch und versuchter Einbruch

Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen nur wenige Tage später erneut ein Verbrechen begingen. Demnach brachen sie in zwei Container ein und versuchten die Haustür zu einem Rohbau aufzubrechen.

Sachbeschädigung an Schulen

Nach aktuellen Ermittlungen beschmierten sie dann Mitte Juni die Grund- und Gemeinschaftsschule in Kißlegg mit einem Lackstift. Dabei sei ein "nicht unerheblicher Sachschaden" entstanden, so die Polizei weiter.

An einer Grundschule sollen das Trio zudem eine Scheibe eingeschlagen und mit einem Feuerlöscher herumsprüht haben. Weiter wirft die Polizei den Jugendlichen vor, eine Scheibe an eine Fahrzeug eingeworfen zu haben. Das ist aber noch nicht genug: Hinzu kämen weitere Straftaten, heißt es in einer Pressemitteilung weiter.

Mindestens sieben Straftatbestände - Ermittlungen sind aber noch nicht am Ende

Bis jetzt ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei unter anderem wegen Einbruchs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht, Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen die drei Jugendlichen. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Trio für weitere Straftaten verantwortlich ist.