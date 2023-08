In Senden ist ein 16-Jähriger mit einer abgebrochenen Flasche attackiert und verletzt worden. Dabei wollte er eigentlich nur helfen.

Laut der Polizei war der Jugendliche in der Nacht zum Samstag, gegen 1 Uhr auf der neuen Fußgängerbücke des Bahnhofs in Sendung unterwegs. Dort entdeckte er dann Mann, der rücklings auf dem Boden lag.

Auf der Bahnhofsbrücke in Senden: Jugendlicher will helfen und wird von Unbekanntem verletzt

Da der Jugendliche davon ausging, dass sich der Unbekannte in einer Notlage befand, drehte er ihn in die stabile Seitenlage. Dabei wachte der Mann jedoch auf und griff den 16-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche an. Der Helfer konnte die Attacke glücklicherweise abwehren, zog sich aber ein Verletzung an der Hand zu. Der Angreifer floh daraufhin in Richtung des Stadtparks in Senden.

Fahndung ohne Erfolg

Am Vorplatz des Bahnhofs informierte der 16-Jährige eine zufällig vorbeifahrende Streife der Polizei. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Täter verlief jedoch ohne Erfolg. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizei sucht Mann nach Angriff auf Jugendlichen in Senden

Der Täter soll etwa Mitte 30 sein. Zudem ist er rund 1,80 Meter groß und schlank. Er trug zur Tatzeit einen Drei-Tage-Bart und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes machen können, sollen sich bitte bei Polizeiinspektion Weißenhorn melden. Die Telefonnummer lautet 07309/9655-0. Besonders sucht die Polizei nach zwei jungen Frauen, die unmittelbar vor der Auseinandersetzung über die Fußgängerbrücke gelaufen sein sollen.