Am frühen Sonntagmorgen, gegen 3:00 Uhr, ist ein betrunkener 16-jähriger Jugendlicher auf der vierspurigen B10 unterwegs gewesen. Ein Autofahrer hatte der Polizei den Fußgänger gemeldet.

Polizei trifft 16-Jährigen an der Leitplanke lehnend an

Als die Polizei eintraf, konnten die Beamten den 16-Jährigen laut Polizeibericht an der Auffahrt zur B10 an der Leitplanke lehnend antreffen. Er war zu diesem Zeitpunkt deutlich betrunken. Außerdem litt er unter starken Schmerzen. Der Jugendliche hatte sich nämlich ein paar Tage vorher den Arm gebrochen. Nun war er in seinem betrunkenen und unsicheren Zustand erneut auf den gebrochenen Arm gefallen.

Jugendlicher kann nicht erklären, wie er auf die B10 kam

Die Beamten forderten einen Rettungswagen für den 16-Jährigen an. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Jugendliche, der eigentlich in Gingen an der Fils wohnt, konnte der Polizei nicht erklären, wie er nach Uhingen kam. Die Beamten unterrichteten seinen Vater über den Vorfall.