Grausame Tierquälerei in Füssen. Dort sollen Jugendliche einen Frosch angezündet haben. Die Polizei ermittelt.

Haben Jugendliche in Füssen einen Frosch zu Tode gequält? Nach Informationen der Polizeiinspektion Füssen hat eine Spaziergängerin am Donnerstagnachmittag am Treppenaufgang zum Baumgarten in der Nähe der Kemptener Straße eine Gruppe Jugendlicher entdeckt, die dort etwas anzündeten. Als die Jugendlichen den Ort verließen, entdeckte die Frau dann einen offensichtlich angezündeten Frosch.

Polizei ermittelt - Zeugen sollen sich melden

Im Nachgang konnte die Polizei nicht mehr feststellen, ob das Tier vor der Tat bereits tot war oder noch lebte. Die Beamten ermitteln nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Füssen melden. Die Telefonnummer lautet 08362/91230.