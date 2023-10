Zwei Jugendliche habe in Kaufbeuren Kleidung im Wert von fast 500 Euro mitgehen lassen. Die Tat ereignete sich in einem Einkaufszentrumg in der Josef-Landes-Straße.

Zwei Mädchen haben in einem Einkaufszentrum ind er Josef-Landes-Straße in Kaufbeuren Markenkleidung im Wert von fast 500 Euro gestohlen. Laut der Polizei hatte eine 14-Jährige die Kleindung herausgesucht und dann einer Komplizin übergeben. Diese verstaute die Kleidung dann in einem Rucksack.

Eine Täterin türmt - Diebesgut abgenommen

An der Kasse wurden die beiden Jugendlichen dann auf den Rucksack angesprochen. Während Mitarbeiter die 14-jährige Diebin festhalten konnten, ergriff deren Komplizin die Flucht. Sie konnte durch den Sicherheitsdienst an der Alten Weberei gestellt werden. Nachdem die Sicherheitsmitarbeiter der Jugendlichen den Rucksack abnahmen, türmte die Diebin erneut. Die Polizei hat nun gegen beide Jugendliche ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die 14-Jährige wurde der Mutter übergeben.