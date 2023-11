In Immenstaad am Bodensee hat eine Gruppe Jugendlicher am Mittwoch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Jugendlichen hatten mit einer Softair-Waffe hantiert und dabei auch Schüsse abgegeben.

Die Gruppe Jugendlicher soll auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Hardtstraße mit einer Waffe hantiert haben. Ein Zeuge hatte mehrere Knallgeräusche gehört und die Polizei alarmiert.

Jugendlicher kriegt Ärger

Als die Beamten die Jugendliche im Bereich einer Skateranlage kontrollierten, fanden sie schließlich bei einem 14-Jährigen eine Softair-Waffe samt dazugehörigen Metallkugeln. Die Waffe wurde sichergestellt, der Jugendliche muss nun mit einem Bußgeld aufgrund des öffentlichen Führens der Luftdruckwaffe rechnen.