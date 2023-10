Vollkommen daneben benommen hat sich am Mittwoch eine Gruppe Jugendlicher in Lindau. Zuerst schlugen und traten sie auf eine Person ein, dann pöbelten sie in einem Schülerwohnheim herum.

Eine Schlägerei mit mehreren Personen wurde der Polizei in Lindau am Mittwoch gegen 15:30 Uhr hinter dem Landratsamt Lindau in der Bregenzer Straße mitgeteilt. Wie die Polizei berichtet, sollen vier Angreifer auf ein Opfer, das bereits am Boden lag, eingeschlagen und eingetreten haben.

Jugendliche pöbeln im Schülerwohnheim der Berufsschule herum

Noch bevor die Polizei vor Ort war, flüchtete das Opfer zusammen mit seinen Angreifern in Richtung Berufsschule. Kurz darauf teilte der Hausmeister des Schülerwohnheims der Berufsschule mit, dass dort eine fünfköpfige Jugendgruppe aufgetaucht sei. Die Teenager seinen keine Schüler der Berufsschule und würden dort herumschreien.

Als der Hausmeister die herumpöbelnde Gruppe aus dem Gebäude werfen wollte, griff einer der Jugendlichen ihn an. Er stieß den Hausmeister gegen eine Mauer und beleidigte ihn. Anschließend flüchtete die Gruppe noch ehe die Polizei eintreffen konnte.

Polizei Lindau sucht nach Zeugen

Die Polizei fand heraus, dass es sich bei den Jugendlichen und die gleichen handelt, die auch am Landratsamt negativ aufgefallen sind. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Taten am Landratsamt und an der Berufsschule geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 08382/9100 an die Polizeiinspektion Lindau wenden.