In Oberstdorf bewarfen Jugendliche scheinbar ein Auto mit Steinen. Als der Fahrer das bemerkt, will er die Jugendlichen konfrontieren, doch die flüchten.

Es war am frühen Donnerstagabend, als ein Autofahrer, der laut Polizei in der Poststraße in Oberstdorf unterwegs war, plötzlich einen lauten Knall hört. Gleich darauf folgte ein zweiter Knall. Doch diesmal bleibt auch ein Stein auf der Motorhaube des Wagens liegen.

Mutmaßliche jugendliche Steinewerfer flüchten - 1.500 Euro Schaden

Der Fahrer erblickte daraufhin zwei Jugendliche, die sich auf einem daneben befindlichen Parkplatz aufhielten. Einer der Jugendlichen machte Wurfbewegungen in Richtung der fahrenden Autos. Als der Autofahrer die Jugendlichen darauf ansprach, flüchteten beide. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Die Polizei Oberstdorf sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Tel. 08322/9604-0.