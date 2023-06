In einem Waldstück in Rosenheim ist am Montagabend eine Jugendliche fast vergewaltigt worden. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Laut der Polizei war die Jugendliche am Montagabend gegen 21.15 Uhr in Pang, südlich von Schlipfham bei Oberkaltenbrunn, am Rande eines Waldstücks unterwegs. Nach Aussagen des Mädchens sei sie dort plötzlich von einem unbekannten Mann angegangen worden. Die Jugendliche setzte sich jedoch zur Wehr und konnte den Täter in die Flucht schlagen. Sie erlitt bei dem Übergriff allerdings leichte Verletzungen. Noch am gleichen Abend leitete die Polizeiinspektion eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter ein. Die Suche nach ihm verlief aber ohne Erfolg.

Versuchte Vergewaltigung bei Rosenheim: So wird der Täter beschrieben

Das Opfer der versuchten Vergewaltigung beschreibt den Mann wie folgt: Etwa 40 Jahre alt, grau/brauner Dreitagebart, keine Brille. Zum Tatzeitpunkt soll der Täter mit einer schwarzen Strickmütze, einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Sweatjacke bekleidet gewesen sein.

Wer hat etwas gesehen?

Die Kriminalpolizeit hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat vor, während oder nach der Tatzeit (Montagabend, den 22. Mai 2023, gegen 21:15 Uhr) im Bereich Pang / Oberkaltbrunn verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonst Angaben zum Täter oder der Tat machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder jede andere Polizeidienststelle.