Gleich zwei Mal ausgeraubt hat am Samstag eine Gruppe Teenager einen 15-Jährigen in Bludenz. Dabei bedrohten sie ihn mit einem Messer.

Am Samstag traf ein 15-Jähriger, der in Nenzing wohnt, vor einem Einkaufszentrum in Bürs (Vorarlberg) auf drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahre. Die Gruppe forderte von dem 15-Jährigen Geld, berichtet die Polizei. Als sich der 15-Jährige weigerte, zog einer der drei Jugendlichen ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte den 15-Jährigen damit. Daraufhin gab er den Teenagern 50 Euro und ging davon.

Teenager-Gruppe raubt 15-Jährigen im Zug nach Bregenz ein zweites Mal aus

Doch kurze Zeit später traf er erneut auf seine Peiniger. Als er zusammen mit einem 15-jährigen Freund mit dem Zug Richtung Bregenz fuhr, stieß er erneut auf die Gruppe. Die Jugendlichen bedrohten die beiden 15-Jährigen, forderten erneut Bargeld und nahmen dem zweiten 15-Jährigen seine AirPods ab.

Einer der Jugendlichen soll bereits Tage vorher Passant ausgeraubt haben

Die Polizei konnte zwei der Jugendlichen noch im Zug und den dritten Teenager in seiner Wohnung festnehmen. Dabei erkannte einer der Fahrgäste im Zug einen der Jugendlichen wieder. Dieser habe ihm vor einigen Tagen unter Androhung von Schlägen seine AirPods geraubt, sagte er gegenüber der Polizei.

Alle drei Festgenommenen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt.