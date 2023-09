Bei einem Motorradunfall bei Scheppach ist eine 17-Jährige am Mittwoch ums Leben gekommen. Eine weitere Jugendliche wurde schwer verletzt.

Der Unfall hatte sich gegen 18:30 Uhr auf der Umgehungstraße (St 2025) von Scheppach (Landkreis Günzburg) ereignet. Laut der Polizei war die 17-Jährige mit ihrem Motorrad in Richtung Burtenbach unterwegs. Ebenfalls mit auf dem Motorrad befand sich eine weitere 17-jährige Jugendliche.

Jettingen-Scheppach: Motorradfahrerin (17) übersieht entgegenkommendes Auto

An der Schöneberger Kreuzung habe die Jugendliche nach links abbiegen wollen und ordnete sich deswegen auf der Linksabbiegerspur ein, so die Polizei weiter. Beim Abbiegevorgang habe sie dann das Auto eines 62-jährigen Mannes übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen. Das Motorrad prallte daraufhin in ein weiteres Fahrzeug.

Jugendliche stirbt an der Unfallstelle - Zwei weitere Menschen im Krankenhaus

Durch die Kollision wurde die 17-jährige Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie - trotz sofortiger Reanimationsversuche - noch an der Unfallstelle starb. Die 17-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 62-jährige Autofahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer des zweiten Autos blieb glücklicherweise unverletzt.

Umgehungsstraße stundenlang gesperrt

Die Umgehungsstraße von Scheppach war bis etwa 23 Uhr komplett gesperrt. Im Einsatz waren die Polizei, die Feuerwehren aus Jettingen und Schöneberg sowie drei Notärzte, drei Rettungswagen, zwei Rettungshubschrauber und ein Kriseninterventionsteam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Klärung des genauen Unfallablaufes beauftragt.