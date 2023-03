In Bergatreute (Landkreis Ravensburg) ist am Samstagnachmittag ein junger Mann verletzt worden. Der 18-Jährige und ein 20-jähriger Mann waren mit vier Kindern in Streit geraten. Plötzlich mischten sich zwei Jugendliche in den Streit ein und griffen die Männer an.

Die beiden 15 Jahre alten Teenager sind der Polizeimeldung zufolge mit einem Messer und Werkzeugen auf die beiden Männer losgegangen. Obwohl sich die Opfer wehren konnten, erlitt der 18-Jährige leichte Schnittverletzungen. Er wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei Ravensburg ermittelt jetzt gegen die beiden Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung. Derzeit wird versucht die Hintergründe des Streits und der Tat zu ergründen.