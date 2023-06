In Argenbühl (Landkreis Ravensburg) sind am Dienstag mehrere Fische in einem Teich verendet, als Jauche ins Wasser geraten war. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache.

Die Jauche war laut Polizei im Bereich Ratzenried in den Teich geraten. Vermutlich wegen eines defekten Schiebers an einer Jauchegrube gelangte die Flüssigkeit in den Privatteich und von dort in geringer Menge auch in einen angrenzenden Bach. In dem Teich verendeten mehrere Fische.

Grundwasser nicht in Gefahr

Wie viele Tiere genau gestorben sind kann die Polizei noch nicht sagen. Sie geht allerdings von etwa drei Dutzend toten Fischen aus. Die Feuerwehr und das Landratsamt reduzierten den Pegelstand des Teiches. Mit einem Löschboot sammelten sie die verendeten Fische ein und beseitigten sie. Ein Mitarbeiter des Landratsamts gab gegenüber der Polizei an, dass es keine Gefahr für das Grundwasser geben würde.