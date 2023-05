In Kaufbeuren, genauer gesagt im Bereich Petersruh im Stadtteil Neugablonz, hat eine Anwohnerin am Montag einen traurigen Fund gemacht. Die Frau fand einen Rehbock, der tot am Boden lag.

Erschossener Rehbock lag dort schon mehrere Tage

Das Tier war allerdings nicht unter natürlichen Umständen gestorben. Der Rehbock wies laut Polizei eine Schussverletzung auf. Außerdem war er in Anbetracht seines Zustandes schon bereits seit mehreren Tagen tot. Aufgrund dieser Umstände "muss von Jagdwilderei ausgegangen werden", heißt es von Seiten der Polizei.

Zeugenaufruf der Polizei

Deshalb bittet die Polizei nun Spaziergänger, Radfahrer und Waldbesitzer um mögliche Hinweise zu dem Jagdwilderer, der dafür verantwortlich ist. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer (08341) -9330 zu melden.