Die Autobahnpolizei Memmingen hat auf der Autobahn A7 bei Bad Grönenbach zwei Italiener an einem Tag erwischt, die unter Drogen am Steuer saßen.

Im Laufe des Donnerstagshaben die Beamten die beiden Italiener aus dem Verkehr gezogen. Im ersten Fall hielt eine Streife am späten Vormittag auf dem Parkplatz Brühl-West bei Fellheim ein Auto mit italiensicher Zulassung an. Es ging um eine routinemäßige Kontrolle. Der 20-jährige Fahrer zeigte laut Polizei "drogentypische Auffälligkeiten". Der Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC (Wirkstoff in Marihuana) und Kokain. Deshalb hat die Polizei die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Weil ein Bußgeldverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz zu erwarten ist, musste der 20-Jährige eine Sicherheit in Höhe von 500 Euro bezahlen. Seine Autoschlüssel wurden für 24 Stunden sichergestellt.

Italiener unter Drogen kann Sicherheitsleistung nicht zahlen

Am frühen Abend hielten Beamte dann einen italienischen Kleintransporter im Bereich der Anschlussstelle Bad Grönenbach an. Auch bei diesem Fahrer, einem 43-jährigen Italiener, stellten die Beamten Drogenbeeinfluss durch Kokain fest. Nach erfolgter Blutentnahme hat die Polizei vergeblich versucht, eine Sicherheitsleistung zu bekommen. "Der Italiener verfügte über keinerlei Zahlungsmittel und Dritte waren nicht bereit, Geld für ihn auszulegen", heißt es im Polizeibericht. Das fällige Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro soll nun im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens erwirkt werden. Sein Transporter, in welchem er auf einem nahegelegenen Tankstellengelände übernachten wollte, wurde bis zum darauffolgenden Tag mit einer speziellen Sicherungskette versehen.