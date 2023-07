Motorboote, Segelboote und sonstige Wasserfahrzeuge hat die Polizei am Samstag auf dem Bodensee kontrolliert. Dabei registrierten die Beamten einige Verstöße.

Polizei kontrolliert 221 Wasserfahrzeuge auf dem Bodensee

Die See-, Wasser- und Wasserschutzpolizei-Stationen am Bodensee aus Österreich, der Schweiz und Deutschland (Bayern und Baden-Württemberg) kontrollierten am Samstag, 8. Juli, zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr 221 Wasserfahrzeuge. Darunter waren 137 Motorboote, 30 Segelboote und 54 sonstige Wasserfahrzeuge wie beispielsweise Stand-Up Paddle (SUP).

Polizei registriert 86 Verstöße gegen die Bodenseeschifffahrtsordnung

Dabei stellten die Beamten 86 Verstöße gegen die Bodenseeschifffahrtsordnung fest. Überwiegend ergaben sich Verstöße gegen die Ausrüstungsvorschriften (22) oder das Mitführen von Dokumenten (15). Die Polizisten stellten aber auch einige Verstöße innerhalb der 300-Meter-Zone (16) fest. Außerdem standen 5 Wassersportler unter dem Einfluss von Alkohol.

Solche Kontrollen finden in Absprache mit den Anrainerstaaten mehrmals im Jahr statt. Die Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen, die zum Polizeipräsidium Einsatz gehört, koordiniert die Kontrolle.

Der Bodensee ist Deutschlands größtes Binnengewässer. An ihn grenzen die drei Staaten Deutschland, Österreich und Schweiz.