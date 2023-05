Im weichen Untergrund eingesunken und in die Leitplanke gekracht ist am Mittwochmorgen ein 50 Tonnen schwerer Autokran auf der B16 zwischen Pforzen und Ingenried.

Der knapp 50 Tonnen schwere Autokran war nach Angaben der Polizei auf der Bundesstraße 16 zwischen Pforzen und Ingenried unterwegs, als er gegen 08:45 Uhr an einer Steige zu weit nach rechts ins Bankett geriet. Aufgrund des weichen Untergrunds und seines hohen Eigengewichts rutschte er nach rechts ab und blieb in der Leitplanke hängen.

B16 muss für Bergung komplett gesperrt werden

Die Straße war zunächst einseitig gesperrt. Damit zwei andere Kräne den Autokran bergen konnten, musste die Straße jedoch komplett gesperrt werden. Durch den Unfall entstanden Schäden am Autokran und an der Leitplanke bzw. am Bankett in Höhe von rund 10.000 Euro.