In Innsbruck hat ein Autofahrer ein vierjähriges Kind angefahren. Das Kind wurde dabei schwer verletzt. Der Autofahrer fuhr davon.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, passierte am 21. August 2023 in Innsburck ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Gegen 15:50 Uhr an diesem Tag wollte ein 35-jähriger Vater, in Innsbruck mit seinen beiden Kindern die Amraser Straße überqueren. Dabei hielt er die Kinder jeweils an der rechten und linken Hand. Der Mann musste aufgrund eines herannahenden Fahrzeuges stehen bleiben. Eines der Kinder blieb ebenfalls stehen. Das zweite vierjährige Kind ging jedoch einen Schritt weiter.

Kind in Innsbruck angefahren - Fahrer flüchtet

Das Kind wurde dabei von einem herannahenden Fahrzeug an der linken Seite angefahren und kam zu Sturz. Der Unfalllenker blieb jedoch nicht sofort stehen. Erst kurz vor der Kreuzung Doktor-Glatz-Straße hielt er für ca. 10 bis 15 Sekunden an und bog dann anschließend in die Doktor-Glatz-Straße ein. Bezüglich des Fahrzeuges ist nur bekannt, dass es weiß war und eventuell ein VW Caddy sein könnte. Das Kind wurde bei dem Unfall schwer verletzt (Schien- und Wadenbeinbruch). Da der Lenker des Autos bisher nicht festgestellt werden konnte, ersucht die Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel: +43 (0) 59133 75 91 100) um zweckdienliche Hinweise.