In Ingolstadt hat sich ein ungeheuerliches Sexualverbrechen zugetragen. Zwei Männer haben eine Frau vergewaltigt. Die Frau war dement und über 80 Jahre alt.

Zu dem Verbrechen kam es am Mittwochabend (23.08.2023), berichtet die Polizei. Die Pflegerin einer an Demenz erkrankte Seniorin betrat die Wohnung der über 80 Jahre alten Frau im Nordosten Ingolstadts. Dort bot sich ihr ein schockierendes Bild. Zwei Männer vergewaltigten die ältere Seniorin.

Sexualverbrechen in Ingolstadt: Pflegerin reagiert besonnen

Die Zeugin des Sexualverbrechens reagierte laut Polizei besonnen. Sie versperrte die Wohnungstüre von außen und informierte umgehend die Polizei.

Tatverdächtige festgenommen

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 34 und 39 Jahren konnten daraufhin widerstandslos von Streifenbeamten der Polizeiinspektion Ingolstadt in der Wohnung des Opfers festgenommen werden. Sie wurden am 24.08.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wegen Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung beim Amtsgericht Ingolstadt richterlich vorgeführt. Gegen die beiden Männer wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt dauern an.