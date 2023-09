In Diepoldsau (Kanton St. Gallen) hat eine Frau einen 43-jährigen Mann aus Österreich erschossen. Der Tatort liegt nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt.

Am Montagabend ist in Diepoldsau (Kanton St. Gallen) ein tödlicher Schuss gefallen. Wie die Kantonspolizei St. Gallen berichtet, hat eine 38-jährige Frau einen 43-jährigen Österreicher erschossen.

Tötungsdelikt in Diepoldsau: Täterin schoss in Wohnung auf Opfer

Laut dem Bericht hat sich die Tat gegen 22:30 Uhr in der Mietwohnung des Opfers ereignet. Diese liegt an der Hinteren Kirchstraße und ist nur wenige Minuten von der Grenze zum österreichischen Bundesland Vorarlberg entfernt.

Schuss in Diepoldsau: Opfer stirbt in Wohnung

Der 43-jährige Mann wurde durch den Schuss schwer verletzt. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch einen Notarzt und den alarmierten Rettungsdienst, starb er kurze Zeit später in seiner Wohnung. Die mutmaßliche Täterin wurde von der Polizei noch am Tatort festgenommen.

Tödlicher Schuss in der Schweiz: Täterin lebt in Vorarlberg

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Nach Angaben der Schweizer Polizei stammt die Täterin aus Ungarn, lebt aber in Vorarlberg. Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei St. Gallen waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Tatort liegt in der Nähe zur österreichischen Grenze

Diepoldsau liegt in der Ostschweiz im Kanton St. Gallen. Die Gemeinde grenzt am Alten Rhein an die Vorarlberger Ortschaft Hohenems. In Diepoldsau leben 6.889 Menschen. Diepoldsau und Hohenems sind über eine Schrägseilbrücke über den Alten Rhein miteinander verbunden.