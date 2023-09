In einer Gemeinschaftsunterkunft in Burgau (Landkreis Günzburg) hat ein Bewohner sein Gegenüber mit einer Pistole bedroht.

In einer Unterkunft in Burgau im Landkreis Günzburg hat ein 18-jähriger Bewohner am Sonntagvormittag einen anderen Mann mit einer Pistole bedroht. Nach Angaben der Polizei zog der 18-Jährige im Streit die Waffe, zeigte sie seinem Kontrahenten und lud sie durch.

Polizei überwältigt 18-jährigen Täter in Unterkunft in Burgau

Der Bedrohte floh daraufhin aus dem Raum und alarmierte die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten dann zunächst auf das Opfer und im Anschluss auch auf den 18-jährigen Täter. Da dieser auch nach Aufforderung seine Hände nicht aus den Taschen nehmen wollte und die Gefahr bestand, dass er noch bewaffnet sein könnte, brachten die Beamten den jungen Mann zu Boden und fesselten und durchsuchten ihn. Dabei setzte sich der junge Mann massiv zur Wehr und beleidigte die Beamten.

Polizei findet zwei Gaspistolen bei Durchsuchung

Da die Polizei bei dem 18-jährigen Täter keine Waffe finden konnten, ordnete ein Richter die Durchsuchung des Zimmers in der Unterkunft an. Bei der Durchsuchung entdecken die eingesetzten Beamten dann zwei Koffer in einer Hecke. In diesen befanden sich zwei sogenannte Gaspistolen. Einen entsprechenden "Kleinen Waffenschein" besaß der 18-jährige Täter jedoch nicht.

Mehrere Tatbestände: Polizei ermittelt gegen 18-jährigen Mann nach Bedrohung in Burgauer Unterkunft

Der Täter musste bis in die Abendstunden des Sonntag bei der Polizei bleiben und wird sich jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Verletzte gab es bei dem Einsatz der Polizei nicht.

Polizeieinsätze auch in Unterkünften in Sonthofen und Erkheim

In den vergangenen Tagen musste die Polizei mehrfach zu Unterkünften im Allgäu ausrücken. In Sonthofen eskalierte ein Streit zwischen mehreren Männern - hier ermittelt die Polizei nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. In Erkheim bedrohte ein 37-jähriger Mann eine Bewohnerin einer Unterkunft mit einem Messer und sitzt nun in Untersuchungshaft.