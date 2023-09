Eigentlich wollte ein 39-jähriger Mann in Lindau nur Mittagspause machen - am Ende wurde er aber von einem Hund attackiert.

Laut der Polizei in Lindau ist ein 39-jähriger Mann am Dienstagmittag von einem Hund angegriffen und mehrfach gebissen worden. Der 39-Jährige machte gegen 12:30 Uhr Mittagspause auf einem Parkplatz hinter dem Lindaupark. Zu diesem Zeitpunkt lief auch eine 76-jährige Hundebesitzerin mit ihrem Tier an dem Mann vorbei. Trotz Leine biss das Tier dann plötzlich mehrfach zu und verletzte den 39-Jährigen an der Wade.

Ermittlungsverfahren gegen Hundehalterin eingeleitet

Noch ist unklar, warum das Tier plötzlich auf den 39-Jährigen losgegangen ist. Die Polizei hat jedenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 76-jährige Frau eingeleitet. Weiter wird die Stadt Lindau über den Vorfall informiert.