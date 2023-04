Starker Rauch, der aus der Biogasanlage in Kettershausen (Unterallgäu) drang, hat am Donnerstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Am Donnerstag gegen 14:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Schwelbrand in einer Biogasanlage in Kettershausen gerufen. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte ein technischer Defekt den Rauch ausgelöst. Zu einem offenen Feuer kam es laut Polizei nicht.

Feuerwehren sperren Gebiet weiträumig ab

Die Feuerwehr sperrte das Gebiet weiträumig ab. Den Brandbekämpfern gelang es, den Rauch zu unterbinden. Verletzt wurde niemand.

Höhe des Sachschadens ist noch unklar

Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehren aus der näheren Umgebung waren mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort, zudem sechs Rettungskräfte, das THW und acht Einsatzkräfte der Polizei.