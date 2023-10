In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 21-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der B12 bei Kaufbeuren schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Auto auf einen Autotransporter aufgefahren.

Demnach musste ein bulgarischer Autotransporter gegen 00:30 Uhr wegen einer Panne auf Höhe des Verteilerkreisverkehrs am rechten Fahrbahnrand halten. Er war zusammen mit einem weiteren Kollegen unterwegs, der ebenfalls einen Autotransporter fuhr und wegen der Panne auch am Fahrbahnrand anhielt. Die Fahrer beider Autotransporter befanden sich zwischen den beiden Gespannen, als der 21-Jähriger mit seinem "hochmotorisierten Fahrzeug" auf den zweiten Autotransporter auffuhr.

Schwer verletzt

Einer der beiden Fahrer wurde durch den Zusammenstoß zwischen den beiden Gespannen eingeklemmt. Er erlitt "nur" Prellungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Die B12 musste zur Unfallaufnahme und zur Räumung für etwa drei Stunden gesperrt werden. Warum der 21-Jährige auf den Autotransporter auffuhr ist bislang noch unklar.