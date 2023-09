Wegen illegaler Prostitution muss sich jetzt eine Frau in Marktoberdorf verantworten. Der 21-Jährigen wurde eine Verwechslung zum Verhängnis.

Ein Mann verständigte am späten Donnerstagabend die Polizei in Marktoberdorf, weil sich eine junge Frau an seiner Haustür zu schaffen gemacht hatte. Der Mann vermutete, dass sie bei ihm einbrechen wollte. Als er sie darauf ansprach, sei sie davongegangen.

Polizisten können verdächtige Frau in Marktoberdorf schnell aufspüren

Der Anwohner hatte die Frau so gut beschrieben, dass die Polizisten sie schnell in der Nähe des Hauses entdeckten. Als die Beamten mit ihr sprachen, fanden sie schnell heraus, dass die Ängste des Anwohners völlig unbegründet waren. Die Frau hatte überhaupt nicht im Sinn, in die Wohnung des Mannes einzubrechen.

Prostituierte will in Marktoberdorf zu Kunden, irrt sich allerdings im Haus

Die 21-Jährige ging der unerlaubten Prostitution nach. Auf der Suche nach ihrem Kunden hatte sie sich schlicht im Haus geirrt. Die Beamten leiteten ein Verfahren gegen die 21-Jährige wegen unerlaubter Prostitution ein.