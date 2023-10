In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein stark betrunkener 22-jähriger Mann am Bahnhofsplatz in Friedrichshafen in einen Lebensmittelladen eingebrochen. Der 22-Jährige klaute vor allem Alkoholika und Lebensmittel.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ravensburg hatten Zeugen zunächst die Polizei gerufen, weil der 22-Jährige am Einkaufsmarkt randalierte und massiv gegen die Tür des Supermarktes trat. Als die Polizei eintraf, hatte sich der 22-Jährige bereits gewaltsam Zutritt zum Supermarkt verschafft und war gerade dabei einen Bäckerkorb mit Einkaufswaren im Wert von knapp 400 Euro zu füllen.

Nicht nur Alkohol

Nach der Festnahme stellten die Beamten weiter fest, dass der Einbrecher nicht nur stark betrunken, sondern auch mutmaßlich unter dem Einfluss von diversen Drogen stand. Die Beamten stellten unterschiedliche Pillen und Pulver sicher, die der Mann dabei hatte. Sie werden nun für eine Substanzbestimmung untersucht. Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen des Einbruchs, sondern auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter unter anderem wegen seines deutlich berauschten Zustandes in eine Klinik eingeliefert.